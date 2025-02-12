Gece büyük gürültüyle uyandılar: Korku dolu anları anlattılar

"Korku dolu anlar yaşadık"





Önlem alma için yaptığı istinat duvarının heyelan nedeniyle yıkıldığını kaydeden Mehmet Korkmaz ise "Gece saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandık. Ahırda hayvanlarımız vardı onları kontrol ettik. Ahırın duvarının yıkıldığı gördük. Bir aracımız var o da heyelanın altında kalıyordu. Jandarma ve belediye ekipleri gece saatlerinde buraya gelerek iş makinesi yardımıyla aracı ve hayvanları kurtardık. Kendi imkanlarımla yaptığımız istinat duvarı da çöktü. AFAD ekipleri gelip inceleme yaptılar. 'Burayı afet bölgesi ilan edelim sizi buradan nakil edelim' dediler. 'Ben önemli değilim benim hayvanlarım daha önemli. Hayvanlarımı ne yapacağız. Benim elimden tutun buranın önlemi için yardımda bulunun' dedim. Bize yardımcı olmalarını istiyorum. Bir engelli olarak bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Üretim yapma peşindeyim. Bizim ayaklarımızın üzerinde durmamız için buraya bir önlem alınması istiyorum. Korku dolu anlar yaşadık. Dışarıya çıktığımızda heyelanın devam ettiğini fark ettik. Evimizdeki tehlike devam ediyor. Ahıra baktığımızda hayvanların olduğu yere heyelanın geldiğini gördük. Hayvanlarımıza bir şey olmadığı için çok sevindim. Risk halinde yaşıyoruz. Yetkililerden bu hafriyatın buradan emniyetle şekilde alınıp temizlenmesini istiyoruz. Mühendislik çalışmasıyla ahırımızın ve evimizin güvenliğini sağlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.