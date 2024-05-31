Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor: Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor

"Amasya Mersin balığı üretiminde bir numara olacak"





İlk aşamada yavru balık elde etmeyi isterken bu yıl kilosu 2 bin 500 dolardan başlayan fiyatla satılan havyardan örnek olması için 2 kilo üretmeyi planladıklarına değinen Çetin, "Tesisimizdeki gibi düzenli ve bu kadar sayıda bir üretim hiçbir yerde mevcut değil. Amasya'mızı Mersin balığı üretiminde bir numaralı hale getireceğiz" şeklinde konuştu.