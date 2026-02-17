Yeni Şafak
Gediz Nehir taştı: Su altında kalan evler ve ova dronla görüntülendi

13:5017/02/2026, Salı
DHA
Manisa'da son bir haftadır etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen Gediz Nehri taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri, üzüm bağları ve bağ evleri, su altında kaldı. Suyla kaplanan Gediz Ovası, dronla görüntülendi.

Kütahya’dan doğup İzmir’in Foça ilçesinden Ege Denizi’ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri’nin debisi, son günlerde etkili olan sağanakla yükseldi.


Şehzadeler ilçesi sınırlarından geçen nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Nehrin taşması ile çevredeki tarım arazileri, üzüm bağları ve bağ evleri, su altında kaldı. 

Spil Mahallesi yakınlarından geçen Manisa-İzmir çevre yolunun ova kesimindeki binlerce hektarlık alan da suyla kaplandı.


Suyla kaplanan Gediz Ovası, dronla görüntülendi.

 Öte yandan bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. 

