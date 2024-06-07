Fiyatların uygun olduğunu söyleyen müşteri Ali Çankaya, “Şu anda fiyatlar oturmuş durumda. Bundan bir ay önceki fiyatlarla şu anda gevşeme oldu. Evlerin önünde kesim yapılmamasından dolayı hayvanlar çiftliklerde satılıyor. Ondan dolayı çiftliklerde şu anda da hayvanlar tüketildi. Çubuk pazarı bizim İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarıdır. Hayvan pazarımız bereketlidir Allah'a şükür. Ben arkadaşım için bir tane kurbanlık satın aldım. 85 bin liraya aldık. Allah kabul etsin inşallah” dedi.