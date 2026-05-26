Görevi başında rahatsızlanan asker memleketinde askeri törenle uğurlandı

18:4626/05/2026, Salı
İzmir’de askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ulaştırma er Recep Demirci, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’de askerlik görevini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ulaştırma er Recep Demirci, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.



Hayatını kaybeden askerin cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Filyos beldesindeki babaevine, ardından da tören için Cumhuriyet Meydanı’na getirildi.












Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Demirci'nin naaşı, Perşembe beldesine bağlı Yazıcıbaşı köyü Demirciler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.




Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çeken baba Özkan Demirci ile Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döken aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.






Düzenlenen askeri törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, yerel belediye başkan vekilleri ve başkanları katılarak ailenin acısını paylaştı.






Taziye merasiminde aile fertlerinin yanı sıra İl ve İlçe jandarma, emniyet müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

