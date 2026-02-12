Hesarek Kayak Merkezi’nde gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatı

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Yasin Şahin, "İlimizin turizm potansiyeli açısından önemli durumda olan Hesarek Kayak Merkezi’ndeyiz. Bugün her yıl olduğu gibi çığ ve telesiyejde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. Tatbikatta şunu gözlemledik, AFAD İl Müdürlüğü’müzün koordinasyonunda Bingöl’ümüzde görevli olan arama-kurtarmada, çığ felaketinde donanımlı yetiştirdiğimiz sivil toplum kuruluşlarımızdan personellerimizle beraber, koordinasyonumuzun gücünü, arkadaşlarımızın bu işe ne kadar hazır olduğunu yerinde gözlemledik. Arkadaşlarımızın disiplin içerisinde hareket ettiği, verilen talimatlara titizlikle uyduğunu gözlemledik...