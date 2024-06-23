İlçeye ziyaretçi akını: 9 günlük bayram tatilinde bir milyon kişi geldi

"Herkesi Amasra'da bekliyoruz"





Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Yorucu bir bayram tatili geçirdik. Zaten bir bayram öncesinde kaymakamlık, belediye ve dernek olarak bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bizim beklentimiz, 500 bin civarında turistti ama bu bayram Türkiye'nin her ilinden turist ağırladık. Kaymakamlık verilerine göre, ilçemizi yaklaşık günübirlik olarak 1 milyona yakın turist ziyaret etti. Tatilin bitmesine rağmen bu yoğunluğumuz devam ediyor, Tarlaağzı, Bozköy ve Çakraz plajlarımızda yoğun bir turist kalabalığı mevcut, yakaladığımız bu ivmeyi tüm yaz boyunca sürdürmeyi planlıyoruz. Herkesi Amasra'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.