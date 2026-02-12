Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi bu gece yarısı başlıyor: 23 ilçede saatlerce sürecek

İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi bu gece yarısı başlıyor: 23 ilçede saatlerce sürecek

12:5312/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için kritik uyarı geldi! BEDAŞ, bakım çalışmaları kapsamında 13 Şubat Cuma günü geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi programı uygulanacağını duyurdu. Arnavutköy'den Eyüpsultan'a, Gaziosmanpaşa'dan Beyoğlu'na kadar tam 23 ilçeyi etkileyecek olan kesintiler, bazı bölgelerde gece yarısı başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek. Bazı mahallelerde ise 9 saati bulacak kesintiler planlanıyor. İşte ilçe ilçe, sokak sokak 13 Şubat BEDAŞ planlı kesinti listesi...

İstanbul Avrupa Yakası'nın bazı bölgelerinde 13 Şubat günü adeta "elektriksiz" geçecek. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle düğmeye basıldı; tam 23 ilçede planlı kesintiler yaşanacak. Gece yarısından itibaren başlayacak 7 saatlik kesintilerin yanı sıra, gündüz programında 9 saati aşan kesinti uyarıları var. İşte BEDAŞ’ın duyurduğu elektrik kesinti takvimi...

#BEDAŞ
#Elektrik kesintisi
#son dakika
#İstanbul
#Elektrikler ne zaman gelecek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?