İstanbul'un yanı başında alarm, harekete geçildi: İki-üç yıl içinde ölüyor, sır hala çözülemedi

Ancak kurumaların devam etmesi üzerine bu yıl yeni bir proje ile ağaçların toprak ve kuru bölgelerinden alınan doku numunelerini de inceleyen bilim adamları, yakın zamanda kurumaya neden olan hastalıkla ilgili bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.





Alanda yapılan inceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, yapılan araştırma sonucunda hastalığın büyük oranda böceklerden kaynaklanmadığının belirlendiğini ifade etti.