İzmir'de etkili olan sağanak yağış yüzünden Karşıyaka'da bazı apartmanlar sular altında kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki iki apartmanın otoparklarını su bastı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise durak ve iş yerlerinin girişlerinde korunmaya çalıştı.

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki iki apartmanın otoparklarını su bastı. Apartmanlardan birinin bodrumunda su seviyesi oldukça yükseldi.


Bina sakinleri araçlarını otoparklardan çıkararak güvenli alanlara çekti.

Apartmanda ikamet eden Azad Kurt, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak gelen kimsenin olmadığını savundu.


Bodrumun sular altında kalması nedeniyle mağdur olduklarını aktaran Kurt, "Yaklaşık 2 metre su var ve lağım suyu. Yani pisliği, kokusu ayrı, maddi zararı ayrı. İçeride kişisel eşyamız var. Yetkilileri arıyoruz 'ekip yönlendiriyoruz' diyorlar ama gelen yok. Yetkilileri zan altında bırakmak istemiyoruz ama bu şartlarda yaşam zor. Dışarıda hala yağmur var. Daha da yükselebilir." dedi.

Kurt, eşyaların da sular altında kaldığını belirterek, "Komple eşyalar yukarı çıkmış. Yollarda damacanalar geziyor Burası Karşıyaka, Şemikler. İzmir'in göbeği yani. 'En sosyetik' dedikleri yerler buralar. Buraların da halini görüyorsunuz. Cidden kötü yani. İçeride bisiklet var. Bisiklet şu an gözükmüyor. Bu ilk değil her yağmurda oluyor." ifadelerini kullandı.



