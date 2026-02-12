İzmir'de etkili olan sağanak yağış yüzünden Karşıyaka'da bazı apartmanlar sular altında kaldı

Apartmanda ikamet eden Azad Kurt, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak gelen kimsenin olmadığını savundu.





Bodrumun sular altında kalması nedeniyle mağdur olduklarını aktaran Kurt, "Yaklaşık 2 metre su var ve lağım suyu. Yani pisliği, kokusu ayrı, maddi zararı ayrı. İçeride kişisel eşyamız var. Yetkilileri arıyoruz 'ekip yönlendiriyoruz' diyorlar ama gelen yok. Yetkilileri zan altında bırakmak istemiyoruz ama bu şartlarda yaşam zor. Dışarıda hala yağmur var. Daha da yükselebilir." dedi.