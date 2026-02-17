Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İzmir’de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

20:3317/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

İzmir'de etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte gün boyu devam eden sağanak sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmur suları kaldırımlarla birleşti. 

Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. 

 Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğunluk yaşanıyor. 

Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri, suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

#İzmir
#Sağanak
#Yol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle