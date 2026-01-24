Yeni Şafak
Kar ve tipi vurdu: 4 ilde 530 yerleşim yolu kapandı

13:1724/01/2026, Cumartesi
AA
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 530 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 220 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van genelinde 257 iş makinesi ve 600 personelle yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler, kentteki ana arterlerde kar temizliği yapıyor. Kar savurma operatörü Özer Baycan, zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mahallelerin yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Baycan, "Koçgüden Grup yolunda çalışmalarımız devam ediyor. İş makinelerinin giremediği noktalarda kar savurma aracımızı kullanıyoruz. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar var. Kış şartlarının ağır olduğu bu bölgede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Koçgüden Mahallesi sakinlerinden Adem Çiftçi ise günlerdir yollarının kapalı olduğunu belirterek, zorlu şartlara rağmen yolu açan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.


Hakkari


Kentte dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 23 köy ve 45 mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye ekipleri, mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ederken, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunda çığların düştüğü noktalarda genişletme çalışması yaptı.


Muş


Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 118 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdü.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı olan yollarda yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.


Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kentte 124 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.


Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Kurtkan, köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yürüttü.


