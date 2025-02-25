Karlar içinde masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi'nin yolculuğu dronla böyle görüntülendi

Misafirlerinin kenti keşif gezisinin ardından hareket eden tren, son durağı Kars'ta bir günlük bir mola verdikten sonra Ankara'ya dönüşe geçiyor. Dönüş yolculuğunda İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika durarak yolcuların bölgeyi gezmesine imkan sağlıyor.