Kastamonu'da ormanın içinde gizli hazine: 7 mahalleli 80 haneli köyü gören dönmek istemiyor

Taşköprü'nün köylerini vakit buldukça sık sık ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Alper Tuna Güllü ise, "Taşköprü'müzün son köyü olan Kirazcık köyü, bir doğa harikasıdır. İlçemizde mutlaka görülmesi gereken bir köydür. Bu köyün özelliği kışları az insanın yaşıyor olması, evlerinin ise neredeyse tamamının eski usul tarihi mimariyle ahşaptan yapılmış olmasıdır. Bu güzelliğin tanıtılması ve tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Köy, rakım olarak oldukça yüksek bir kesimde bulunuyor. Neredeyse Kastamonu'da habitat alanında olan hayvanların tamamı bu bölgemizde yaşıyor. Muhteşem bir doğası ve muhteşem bir güzelliği var. Aynı zamanda yazları serin oluyor. İlçe dışında yaşayan gurbetçilerin yaz aylarında köylerine gelmesini sağlıyor. Şu anda köyde 80 hane bulunuyor fakat yaz ayının gelmesiyle birlikte köyde yaşayan nüfus ciddi oranda artıyor" şeklinde konuştu.