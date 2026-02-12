Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 ölü 7 yaralı

Kayseri'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 ölü 7 yaralı

12:0712/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde okul servisinin tırla çarpışması sonucu 1 veli öldü, 6'sı öğrenci 7 kişi de yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile bir tır Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada öğrenci servisinin şoförü ile öğrenciler Durdu K, Hacı Ö, Muhittin K, Halil İbrahim Y, Ümitcan K. ve Rabia K. ile veli Hasan Karaca yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Karaca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#Kayseri
#öğrenci servisi
#ölü
#yaralı
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sıra sorgulama ekranı 2026: TOKİ çekiliş numaramı nereden, nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar