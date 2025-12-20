Yeni Şafak
Malatya’da trambüs direğine çarpan araç kağıt gibi dağıldı: Biri ağır iki kişi yaralandı

20:5820/12/2025, Cumartesi
IHA
Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil çarptığı trambüs direğini devirdi. Feci kazada araç kağıt gibi dağılırken biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 23 AFH 115 plakalı Volkswagen Jetta marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. 

 Feci kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan V.E.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü M.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Malatya
#Trambüs
#Trafik kazası
