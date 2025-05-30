Mangal ateşi üç katlı binayı yaktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki 3 katlı bir bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

1 /7 Alınan bilgiye göre, Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.

2 /7 Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti.

3 /7 Kısa sürede binanın çatı katına yayılan yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra ise alevleri söndürdü.

4 /7 Ekipler daha sonra ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

5 /7 Öte yandan yangının bahçe katında yapılan mangal çıkan kıvılcımların çatıyı tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü.



6 /7 Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

