Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu resmi olarak başladı

Palandöken, Konaklı ve Kandilli tesisleriyle sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve hatta dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:





"Şehrimizin en büyük avantajlarından biri, havalimanına indikten sonra sadece yarım saat içerisinde otelinize ulaşabilmeniz, kayak takımlarınızı ve elbiselerinizi giyerek yine yarım saat içinde Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmaya başlayabilmenizdir. Bu açıdan Erzurum, dünyada bu konfora sahip ender şehirlerden biridir. 2025-2026 kış sezonuna çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve özel sektörümüzün el birliğiyle tesislerimiz yenilendi. Bütün otellerimizde yangın tedbirleri gözden geçirildi. Suni karlama sistemlerimiz ve gece kayağı imkanlarımız geliştirildi."