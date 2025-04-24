Pençe- Kilit şehidi Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day son yolculuğuna uğurlandı: 'Düşman sevindirmeyeceğiz'

'DÜŞMAN SEVİNDİRMEYECEĞİZ'

Cenazede Mecit Day, oğlunun tabutunu okşayarak, "Sen en güzel mertebedesin. Biz dik duracağız, vatanımız sağ olsun. Allah, devletimize ve milletime güç versin. Düşman sevindirmeyeceğiz" diyerek gözyaşı döktü.