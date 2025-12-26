Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Peynir tesisindeki patlamada ağır yaralanan işçi öldü

Peynir tesisindeki patlamada ağır yaralanan işçi öldü

19:0626/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden durumu ağır olan işçi Taner Erkul (26), hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ


Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören işçilerden Taner Erkul, kurtarılamadı. Erkul'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Çermik ilçesine gönderildi.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI


Diğer yandan olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Mehmet Emin Varol, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

#Diyarbakır
#Peynir
#Tesis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında gözler 2026’ya çevrildi: Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Küresel bankalardan dikkat çeken rapor