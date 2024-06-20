Gökhan Aslan, "Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı zannetmiyordum. O kadar çok mesaj var ki kimseye dönüş yapamıyorum. Arayan arayana. Tanımadığım kişiler mesaj atıyor. Haberlere çıkmışım. Çocuk gözümün önüne geliyor. Yine burası dalgalarla kudurdu. Can kaybı verebilirdik ama çok şükür ki ben bunu yaşadım, siz izleyerek ağladınız, ben bunu yaşayarak hala üstümden atamadım. Hepinize teşekkür ederim. Kurtardık çocuğu çok şükür" dedi.