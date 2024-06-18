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Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

17:14 - 18/06/2024 Salı
AA

Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor.

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Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.

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Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.

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Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

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#Şanlıurfa
#Balıklıgöl Yerleşkesi
#Sıcak
37 dakika önce
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