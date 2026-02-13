Yeni Şafak
Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı: Sürücü yaralandı

00:3013/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin içinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken tekeri kopan 34 MIF 193 plakalı otomobil önce kaldırıma, ardından aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü 06 FY 1175 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. 

Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Kamyona çarpan otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

