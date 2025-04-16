Sosyal medyada ünlenen dağın zirvesindeki 'yalnız ev' yeni sahibini bekliyor

Anne ve babasının yanında doğa ile iç içe bir arazide büyüdüğünü ve çok güzel günler geçirdiği evini çok sevdiğini anlatan Şirin, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden mezun olduktan sonra İtalya'nın Milano kentine yüksek lisans için gittiğini söyledi.





Yüksek lisans sonrası İtalya'da mimarlık firmasında yüksek mimar olarak çalışmaya başladığını belirten Şirin, "Tatil için evime geldiğimde İtalyan bir iş arkadaşım beni ziyaret etti. Dedi ki 'Yağmur tüm Türkiye senin evini konuşuyor' ve sosyal medya linkini attı. İnsanlar teveccüh etmiş. Babamdan öğrendiğim misafirperverlik çok önemli. O yüzden herkese kapımız açık, herkesi beklerim." diye konuştu.