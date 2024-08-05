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Tam 5 bin 137 metre: Dağcılar dolu ve yağışa rağmen pes etmedi

15:40 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, aniden bastıran dolu ve sağanak yağışa rağmen zirve tırmanışını başarıyla tamamladı. Buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirvede yaşadıkları büyük mutluluğu fotoğraf çekilerek ölümsüzleştirdi.

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5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen dağcılar, aniden bastıran dolu ve sağanak yağışa rağmen zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.


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Ağrı Dağı, yılın her dönemi hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlamaya devam ederken dünyanın birçok ülkeden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, Doğubayazıt'ta hazırlıklarını tamamlayarak tırmanışa geçti.

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3 bin 200 rakımda kamp alanında aniden vuran dolu ve sağanak yağış dağcıların tırmanışını zorlaştırmasına rağmen zirveyi başarıyla tamamladı.


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Dağcılar, yerel rehber Resul Civaş liderliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına ulaştı. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kamp kuran dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi. Ertesi gün yeniden yürüyüşe başlamak isteyen dağcılar, dolu ve sağanak yağış engeli ile karşılaştı. 

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Atlarla 4 bin 200 rakamındaki kampa ulaşan dağcılar, dinlendikten sonra son hazırlıklarını yaparak zirve tırmanışına küçük adımlarla devam etti. Buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirvede büyük bir mutluluk yaşadı.


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Aylar sonra zirvede güzel havanın etkili olduğunu söyleyen Civaş, zirvede fotoğraf çekti.

#Ağrı Dağı
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