Tam 5 bin 137 metre: Dağcılar dolu ve yağışa rağmen pes etmedi

Dağcılar, yerel rehber Resul Civaş liderliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına ulaştı. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kamp kuran dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi. Ertesi gün yeniden yürüyüşe başlamak isteyen dağcılar, dolu ve sağanak yağış engeli ile karşılaştı.