|
Gündem

Trabzon'da feci olay: Oğlunun kullandığı çim makinesi sonu oldu

10:46 - 5/07/2024 Cuma
DHA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde oğlu Kamil Kumaş'ın (54) kullandığı motorlu çim biçme makinesinin teması ile bacağından yaralanan Saniye Kumaş (72) hayatını kaybetti.

1/ 9

Olay, ilçeye bağlı Ormansever Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

2/ 9

Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti. 

3/ 9

Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı. 

4/ 9

Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi. 

5/ 9

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Kumaş hayatını kaybetti.

6/ 9

 Cenaze, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı. 

7/ 9

 Soruşturma sürüyor.

8/ 9
9/ 9
#Trabzon
#Sürmene
#Ölüm
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye seyyanen zam son dakika var mı, gelecek mi? Emekliye seyyanen maaş zammı olacak mı?