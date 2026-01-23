Türk Kızılay’ın 20. İyilik Gemisi Gazze için Mersin’den yola çıktı

Tanık, Gazze'deki kış şartlarının da ailelerin hayatını zorlaştırdığına dikkati çeken Tanık, şöyle konuştu:

"Yağmur sularıyla dolan çadırlar, çamurla kaplanan yaşam alanları ve soğuk hava koşulları özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastaların için ciddi riskler oluşturuyor. Bu zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanlar için 7 Ekim 2023'ten bu yana Türk milletinin dayanışma ruhuyla Gazze'ye uzanan bir 'İyilik Yolu' açtık. Bu yol, kilometrelerle ölçülen bir had değil. Vicdanla, merhametle ve insanlık sorumluluğuyla kurulan bir köprü oldu. Bugüne kadar 20 bin tonu aşkın insani yardımı Gazze'ye ulaştırdık."