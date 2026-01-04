Venezuela’da yeni dönem nasıl olacak? İşte Maduro'nun yerine geçebileceği düşünülen 7 isim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya düzenlediği operasyon sonucu dün Venezuela lideri Nicolas Maduro ülkeden eşiyle birlikte kaçırıldı. Kaçırılan Maduro New York'a getirilirken önümüzdeki hafta mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi. Peki, Maduro'nun yerine kim geçecek? İşte gündeme gelen 7 isim.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta dün art arda patlamalar yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Nicolas Maduro ve Cilia Flores’in önümüzdeki günlerde New York’ta yargılanmasının beklendiği ifade ediliyor.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi. Ancak ülkenin yönetimini kimin devralacağı belirsizliğini koruyor.
Hem muhalefet cephesinde hem de mevcut hükümet içinde Nicolas Maduro’nun yerine geçebileceği düşünülen çeşitli isimler gündeme geldi...
Delcy Rodriguez
Nicolas Maduro’ya en yakın isim olarak öne çıkan Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, 2018’den bu yana görevini sürdürüyor ve Venezuela siyasetinde kilit bir isim olarak görülüyor. Rodriguez, geçici olarak devlet başkanlığına getirildi.
İçişleri Bakanı Diosdado Cabello
Maduro sonrası senaryolarda adı sıkça geçen isimlerden biri İçişleri Bakanı Diosdado Cabello. Parti teşkilatları ve güvenlik birimleri üzerindeki etkisi dikkat çekiyor. Bazı analizlerde, Cabello’nun iktidara gelmesi durumunda sert bir yönetim anlayışının hâkim olabileceği belirtiliyor.
Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez
Maduro sonrası süreçte devletin başına geçebileceği konuşulan bir diğer isim ise Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez. Padrino Lopez, cumartesi günü yayımladığı bir mesajda, Venezuela’nın yabancı askeri varlığa karşı direniş göstereceğini açıklamıştı.
İstihbarat lideri Iván Hernández Dala
Bazı kaynaklar, Venezuela’daki askeri bürokrasinin geçiş sürecinde belirleyici bir rol üstlenmesi durumunda Iván Hernández Dala ihtimalinin güçlenebileceğini belirtiyor.
Iván Hernández Dala, devlet başkanının muhafız birliğinin komutanı ve askeri istihbaratın başı olarak ülkede etkili bir konumda bulunuyor.
Jorge Rodríguez
Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, Maduro’ya yakınlığı, kriz dönemlerinde üstlendiği görevler ve muhalefetle yürüttüğü müzakerelerdeki rolü nedeniyle dengeleyici bir aktör olarak biliniyor.
María Corina Machado ve Edmundo González
Euronews' haberine göre; Sosyalist yönetimin devrilmesi halinde ise Venezuela’nın en güçlü muhalefet liderlerinden biri olarak Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado ve onun müttefiki Edmundo González gösteriliyor.
Uluslararası alanda tanınan muhalif siyasetçinin 2023 seçimlerinde aday olması engellenmişti.
Edmundo González
Edmundo González, 2024 seçimlerinde Nicolas Maduro’nun karşısında muhalefetin ortak adayı olarak yarışmıştı.
ABD'nin planı
CNN International’ın aktardığına göre, Trump yönetimi Maduro’nun görevden ayrılması ihtimaline karşı Venezuela’da oluşabilecek iktidar boşluğunu doldurmaya yönelik haftalardır hazırlık yapıyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu konuda yöneltilen sorulara net cevap vermekten kaçındı.
Haberde görüşlerine yer verilen bazı kaynaklar, daha önce hazırlanan taslak planların Edmundo González etrafında şekillenen bir siyasi yapının desteklenmesini öngördüğünü iddia ediyor.