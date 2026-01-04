Venezuela’da yeni dönem nasıl olacak? İşte Maduro'nun yerine geçebileceği düşünülen 7 isim

ABD'nin planı

CNN International’ın aktardığına göre, Trump yönetimi Maduro’nun görevden ayrılması ihtimaline karşı Venezuela’da oluşabilecek iktidar boşluğunu doldurmaya yönelik haftalardır hazırlık yapıyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu konuda yöneltilen sorulara net cevap vermekten kaçındı.

Haberde görüşlerine yer verilen bazı kaynaklar, daha önce hazırlanan taslak planların Edmundo González etrafında şekillenen bir siyasi yapının desteklenmesini öngördüğünü iddia ediyor.







