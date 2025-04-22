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Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

15:4022/04/2025, вторник
AA
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Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova'dan Bursa yönüne giden yolcu otobüsü Süpürgelik mevkisinde yolun sağına yan yattı. Kaza sonrası otobüsün sürücüsü ve yanında bulunan muavin yaralanırken, otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi ile 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden bir kişinin kimliği henüz belirlenemezken kazayla ilgili tahkikat sürüyor.



#yalova
#bursa
#yolcu otobüsü
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