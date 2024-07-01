Yer: Adıyaman! Kanser tedavisi araştırmaları için Wagner engereğinin zehrini sağdılar

"TÜBİTAK tarafından destek alan proje kapsamında ülkemizde endemik olan Wagner engereğinin zehir içeriğini belirleyeceğiz ve daha sonra ovaryum kanseri üzerinde deneyeceğiz. Daha önce Wagner engereği, Aras Vadisi'nde biliniyordu. Ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok bölgesinde bulunduğunu tespit ettik. Yılan zehirlerinde çeşitli hastalıklara iyi gelen maddeler bulunuyor. Tabii yılan zehirleri içerisinde 100'den fazla madde bulunuyor. Wagner engereği de ülkemizde endemik olduğundan dolayı çalışılmamış bir tür. Öncelikli olarak yılanları bulup, onlardan zehir sağıp, zehrin içeriğini belirleyeceğiz ve daha sonra kansere etkili olabilecek maddeleri tespit ettikten sonra ovaryum kanseri hücreleri üzerinde denemeleri yapacağız. Bu kapsamda gelip, öncelikli olarak Wagner engereği örneklerimizi bulduk. Onlardan zehir sağdık ve onları yine kendi habitatlarına, doğasına saldık."