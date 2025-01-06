Ataç, yüzen adaları çok beğendiğini anlatarak, "Çok eşsiz bir güzellik. Yani böyle bir yer olması beni şaşırttı. 60-80 metre arası derinliğin olması da bayağı ilginç, çok beğendim. Gelenlere tavsiye ederim. Yüzen adaların daha önce çekilen fotoğraflarda yeşile bürünmüş halini görmüştüm, kışın beyaz örtüyle çok daha güzel olmuş" dedi.