Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor: 'Domatesi hiç hasat etmemiştik emeklerimiz boşa gitti'

Gece boyunca AFAD başta olmak üzere belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle teyakkuzda olduğunu ifade eden Güneş, "Bölgemiz bu sabah düne göre biraz daha iyi durumda. Ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. AK Parti Antalya Milletvekilimiz Atay Uslu, DSİ Genel Müdür Yardımcımız ile su baskınlarının yaşandığı bölgelerde vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk, ekiplerin çalışmalarını inceledik" diye konuştu.