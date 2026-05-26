Bayram sabahı camilere akın edecek olan milyonlarca vatandaş 'bayram namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. Diyanetin takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı vakitleri haberimizde.

İstanbul: 06:12

Ankara: 05:59

Ankara: 05:59

İzmir: 06:25

Adana: 05:55

Adıyaman: 05:42

Afyonkarahisar: 06:11

Ağrı: 05:18

Aksaray: 05:57

Amasya: 05:45

Antalya: 06:14

Ardahan: 05:17

Artvin: 05:20

Aydın: 06:23

Balıkesir: 06:19

Bartın: 05:57

Batman: 05:30

Bayburt: 05:28

Bilecik: 06:10

Bingöl: 05:31

Bitlis: 05:25

Bolu: 06:02

Burdur: 06:14

Bursa: 06:13

Çanakkale: 06:24

Çankırı: 05:54

Çorum: 05:49

Denizli: 06:19

Diyarbakır: 05:34

Düzce: 06:03

7 /16 Edirne: 06:20

Elazığ: 05:36

Erzincan: 05:33

Erzurum: 05:25

Eskişehir: 06:08

Gaziantep: 05:47

Giresun: 05:34

Gümüşhane: 05:31

Hakkari: 05:20

Hatay: 05:54

Iğdır: 05:14

Isparta: 06:13

Kahramanmaraş: 05:48

Karabük: 05:57

Karaman: 06:03

Kars: 05:16

Kastamonu: 05:52

Kayseri: 05:51

Kilis: 05:49

Kırıkkale: 05:56

Kırklareli: 06:17

Kırşehir: 05:55

Kocaeli: 06:08

Konya: 06:05

Kütahya: 06:11

Malatya: 05:40

Manisa: 06:23

Mardin: 05:33

Mersin: 05:59

Muğla: 06:23

Muş: 05:27

Nevşehir: 05:54

Niğde: 05:56

Ordu: 05:36

Osmaniye: 05:51

Rize: 05:26

Sakarya: 06:06

Samsun: 05:42

Şanlıurfa: 05:41

Siirt: 05:27

Sinop: 05:45

Şırnak: 05:26

Sivas: 05:42

Tekirdağ: 06:18

Tokat: 05:43

Trabzon: 05:29