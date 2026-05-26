Bayram sabahı camilere akın edecek olan milyonlarca vatandaş 'bayram namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. Diyanetin takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı vakitleri haberimizde.
İstanbul: 06:12
Ankara: 05:59
İzmir: 06:25
Adana: 05:55
Adıyaman: 05:42
Afyonkarahisar: 06:11
Ağrı: 05:18
Aksaray: 05:57
Amasya: 05:45
Antalya: 06:14
Ardahan: 05:17
Artvin: 05:20
Aydın: 06:23
Balıkesir: 06:19
Bartın: 05:57
Batman: 05:30
Bayburt: 05:28
Bilecik: 06:10
Bingöl: 05:31
Bitlis: 05:25
Bolu: 06:02
Burdur: 06:14
Bursa: 06:13
Çanakkale: 06:24
Çankırı: 05:54
Çorum: 05:49
Denizli: 06:19
Diyarbakır: 05:34
Düzce: 06:03
Edirne: 06:20
Elazığ: 05:36
Erzincan: 05:33
Erzurum: 05:25
Eskişehir: 06:08
Gaziantep: 05:47
Giresun: 05:34
Gümüşhane: 05:31
Hakkari: 05:20
Hatay: 05:54
Iğdır: 05:14
Isparta: 06:13
Kahramanmaraş: 05:48
Karabük: 05:57
Karaman: 06:03
Kars: 05:16
Kastamonu: 05:52
Kayseri: 05:51
Kilis: 05:49
Kırıkkale: 05:56
Kırklareli: 06:17
Kırşehir: 05:55
Kocaeli: 06:08
Konya: 06:05
Kütahya: 06:11
Malatya: 05:40
Manisa: 06:23
Mardin: 05:33
Mersin: 05:59
Muğla: 06:23
Muş: 05:27
Nevşehir: 05:54
Niğde: 05:56
Ordu: 05:36
Osmaniye: 05:51
Rize: 05:26
Sakarya: 06:06
Samsun: 05:42
Şanlıurfa: 05:41
Siirt: 05:27
Sinop: 05:45
Şırnak: 05:26
Sivas: 05:42
Tekirdağ: 06:18
Tokat: 05:43
Trabzon: 05:29
Tunceli: 05:34
Uşak: 06:15
Van: 05:20
Yalova: 06:11
Yozgat: 05:51
Zonguldak: 05:59