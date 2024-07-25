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Hayat

İsrail'de beyin yiyen amip paniği: Bir kişi öldü 100'den fazla kişi hastanelere akın etti

21:13 - 25/07/2024 Perşembe
AA

İsrail’i beyin yiyen amip paniği sardı. Burundan girip beyne geçen beyin yiyen amip dolayısıyla İsrail’de bir çocuk hayatını kaybetti. Su parkında yüzen iki kişide daha beyin yiyen amip tespit edildiği belirtilirken söz konusu su parkı kapatıldı. Yüzden fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.

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Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.

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Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.


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Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.


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Bunun üzerine 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.


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"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.


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#Beyin yiyen amip
#İsrail
#Sağlık
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