Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

10:2427/05/2026, Çarşamba
IHA
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nda Tokyo Camii’ne akın ederken, yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı sevincini Tokyo Camii’nde paylaştı.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir tarafından gelen yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatleri itibarıyla Tokyo Camii’ne akın etti.


Yoğun katılım nedeniyle cemaat cami avlusuna taşarken, buna rağmen kapasitenin yetersiz kalması üzerine bayram namazı ardı ardına 3 kez kılındı.

"Farklı ülkelerden Müslümanlar camimize akın etti"

Tokyo Camii Koordinatörü ve Baş İmam Hatibi Musa Atcı yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bayram namazına bu yıl da yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "Hem burada yaşayan Türk vatandaşlarımız, hem de burada ikamet eden diğer ülkelerden Müslümanlar Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camimize akın ettiler" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım nedeniyle bayram namazının 3 kez kılındığını aktaran Atcı, "Rabbim ülkemize birlik, dirlik nasip eylesin. Devletimizi, ülkemizi, milletimizi daim eylesin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

"Çok mutluyuz"

Bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne geldiğini kaydeden Vahit Güzel "Herkesin bayramı mübarek olsun. Dünyanın her tarafından insanlar buraya gelerek namazını kıldı. Çok mutluyuz. Gelebilen herkesi buraya bekleriz. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.


Mehmet Sait Dinç de "Ümmetten, farklı ülkelerden birçok insanla beraber bayram namazını eda etmeye geldik. Tüm İslam aleminin bayramını kutlar, hayırlı bayramlar dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok iyi bir imkan"

Mısır vatandaşı Hişam Abdel, Kurban Bayramı’nda Tokyo Camii’nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Tokyo Camii’nin çok büyük olduğuna dikkat çeken Abdel, "Kurban Bayramı namazını kılmak için dünyanın dört bir tarafından gelen birçok Müslümanı burada görebilirsiniz" dedi.


Bunun çok iyi bir imkan olduğunu kaydeden Abdel, tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

