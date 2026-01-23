Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak! Kuzey ışıklarından bile nadir: Ay, Satürn ve Neptün bir araya geliyor

GÖZLEM REHBERİ: BU ŞÖLENİ NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?





Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler için zamanlama ve konum büyük önem taşıyor. İşte gözlem için kritik ipuçları:





Olay, Güneş battıktan hemen sonra gerçekleşecek. Gök cisimleri batı ufkunda ve oldukça alçak bir konumda asılı kalacak.





Uzmanlar hava kararmaya başladığında Ay ve Satürn, çıplak gözle rahatlıkla seçilebileceğini söylüyor.





Ancak dizlimin "diğer gözü" olan Neptün, Dünya'ya çok uzak ve sönük olduğu için çıplak gözle görülmesi imkansızdır. Üçlü kavuşumu tam anlamıyla görebilmek için mutlaka bir dürbün veya teleskop kullanmanız gerekecek.





Gök cisimleri ufuk çizgisine çok yakın olacağı için, önünüzü kapatacak bina, ağaç veya tepe gibi engellerin olmadığı, batı ufku açık bir alan seçmeniz görüntüyü yakalamanız için önemli.