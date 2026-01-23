Yeni Şafak
Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak! Kuzey ışıklarından bile nadir: Ay, Satürn ve Neptün bir araya geliyor

11:2123/01/2026, Cuma
23 Ocak Cuma akşamı, astronomi dünyasında nadir görülen bir 'üçlü kavuşum' olayına sahne olacak. Hilal evresindeki Ay, Satürn ve Neptün ile aynı hizada buluşarak gökyüzünde dev bir 'gülen yüz' silüeti oluşturacak. İşte bu akşam gün batımından hemen sonra izlenebilecek gök olayının detayları ve gözlem ipuçları...

Gökbilim tutkunları için 23 Ocak Cuma akşamı, kuzey ışıklarından bile daha nadir rastlanan büyüleyici bir astronomik şölene sahne olmaya hazırlanıyor. Güneş battıktan hemen sonra kafanızı batı ufkuna çevirdiğinizde, gökyüzünün size gülümsediğine şahit olabilirsiniz.

Ay, Satürn ve Güneş Sistemi'nin uzak gezegeni Neptün; "üçlü kavuşum" adı verilen nadir bir dizilimle bir araya gelerek hafızalardan silinmeyecek bir manzara oluşturacak.

GÜLEN YÜZ SİLÜETİ OLUŞACAK


Bu akşamın en dikkat çekici yanı, gök cisimlerinin oluşturacağı geometrik şekil olacak. Sosyal medyada şimdiden "kozmik gülümseme" olarak adlandırılan bu olayda dizilim şöyle gerçekleşecek:


﻿Ağız: Genişleyen hilal (waxing crescent) evresindeki Ay, gülümseyen bir ağız formunda en altta yer alacak.


Gözler: Ay'ın hemen üzerinde konumlanan Satürn ve Neptün, bu kozmik yüzün iki gözü olarak parlayacak.

GÖZLEM REHBERİ: BU ŞÖLENİ NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?


Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler için zamanlama ve konum büyük önem taşıyor. İşte gözlem için kritik ipuçları:


Olay, Güneş battıktan hemen sonra gerçekleşecek. Gök cisimleri batı ufkunda ve oldukça alçak bir konumda asılı kalacak.


Uzmanlar hava kararmaya başladığında Ay ve Satürn, çıplak gözle rahatlıkla seçilebileceğini söylüyor.


Ancak dizlimin "diğer gözü" olan Neptün, Dünya'ya çok uzak ve sönük olduğu için çıplak gözle görülmesi imkansızdır. Üçlü kavuşumu tam anlamıyla görebilmek için mutlaka bir dürbün veya teleskop kullanmanız gerekecek.


Gök cisimleri ufuk çizgisine çok yakın olacağı için, önünüzü kapatacak bina, ağaç veya tepe gibi engellerin olmadığı, batı ufku açık bir alan seçmeniz görüntüyü yakalamanız için önemli.

ASTRONOMİDE KAVUŞUM NEDİR?


Astronomide "kavuşum", Dünya'dan bakıldığında iki veya daha fazla gök cisminin gökyüzünde birbirine çok yakın konumda görünmesi durumuna denir. Gerçekte bu cisimler uzay boşluğunda birbirlerinden milyonlarca kilometre uzaklıkta olsalar da, bizim bakış açımıza göre aynı hizaya gelerek bu tür görsel şölenler sunarlar.


Hem astrofotoğrafçılar hem de amatör gözlemciler için yılın en özel anlarından biri olmaya aday olan bu olay, özellikle havanın açık olduğu bölgelerde eşsiz kareler sunacak.

