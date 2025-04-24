Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği cevap tepki çekmişti: GAİN dizisini yayından kaldırdı

Yerli dijital platform GAİN, başrolünde Can Yaman’ın yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı. Platform, kararın gerekçesi olarak kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman'ın, yurt dışında verdiği bir röportajda yaptığı açıklamaları gösterdi. Oyuncunun, Türkiye sorusuna verdiği cevap büyük tepki çekmişti.
Erkenci Kuş, İnadına Aşk, Bay Yanlış gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, kariyerini İtalya’ya taşıyarak burada da büyük ilgi görmüştü.
İtalyan medyasının da gözdesi haline gelen oyuncu, son olarak GAİN platformunda yayınlanan ‘El Turco’ dizisinde başrol oynamıştı.
Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında verdiği bir röportajla gündem olmuştu.
Bir söyleşide kendisine yöneltilen ''Türkiye mi, İtalya mı?'' sorusuna tereddütsüz ''İtalya'' yanıtını veren Yaman, büyük tepki ile karşılanmıştı.
GAİN, resmi sosyal medya hesabından Can Yaman'ın açıklaması sonrasında "El Turco" dizisini platformdan kaldırdığını açıkladı.
GAİN platformunun açıklaması şöyle:
"Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurtdışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.
‘El Turco’ dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır.
Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.
Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak ‘El Turco’ dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır."