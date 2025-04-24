Can Yaman'ın 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği cevap tepki çekmişti: GAİN dizisini yayından kaldırdı

GAİN platformunun açıklaması şöyle:

"Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurtdışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

‘El Turco’ dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır.

Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak ‘El Turco’ dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır."