"Öğretecek ne bir öğrenci, ne de bir çırak bulabildim"





Mesleği öğretecek çırak aradığını, ancak bulamadığını ifade eden Çağlar, "Yaptığım tuz lambaların desenleri genellikle Türk İslam sanatına uygun desenlerdir. Bu durumda insanın gönlünü okşuyor. Vatandaşlar, tuz lambası sayesinde nefes almada kolaylık hissettiklerini söylüyorlar. Tuz lambası ürettiği iyonlar sayesinde çevreyi de dezenfekte ediyor. Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, gönderim yapıyorum. Gönül ister ki bu sanat yaygınlaşsın. Ben bugüne kadar bu mesleği öğretecek ne bir öğrenci, ne de bir çırak bulabildim" diye konuştu.