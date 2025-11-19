Boğaz’ın en prestijli düğün mekanlarından Çırağan Sarayı, 2025 yılı için açıklanan yeni düğün paketleriyle dikkat çekiyor. Kişi başı fiyatlar hesaplanırken, organizasyonun kapsamına göre toplam maliyet hızla yükseliyor.
İstanbul’un simgelerinden biri olan Çırağan Sarayı, her yıl olduğu gibi 2025’te de çiftlerin en gözde düğün mekanları arasında yer alıyor.
Tarihi atmosferi, Boğaz manzarası ve lüks hizmet standartlarıyla öne çıkan saray, görkemli bir düğün yapmak isteyenlerin hala ilk sırasında yer alıyor.
Ancak mekanın sunduğu ayrıcalıklar, fiyatlara da doğrudan yansıyor. 2025 yılı düğün paketlerinde Çırağan Sarayı'nda kişi başı fiyatlar değişiyor.
Menü tercihi, dekorasyon düzeyi, hafta içi ya da hafta sonu seçimi ve davetli sayısı fiyatı belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.
İşte, Çırağan'da düğün yapmanın ortalama maliyeti...
ÇIRAĞAN SARAYI'NDA DÜĞÜN MALİYETİ 2025
2025 yılı düğün paketlerinde Çırağan Sarayı'nda kişi başı fiyatlar genel olarak 3.500 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. Ortalama bir örnek vermek gerekirse:
100 kişilik bir düğünün toplam maliyeti, tercih edilen pakete göre yaklaşık 600.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişiyor.
Daha büyük ve lüks konseptli organizasyonlarda bu rakam 1.5 milyon TL’yi rahatlıkla geçebiliyor.
*Fiyatlar ortalama baz alınmıştır, net bir rakam değildir.