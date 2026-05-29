Dünyanın en iyi kahveleri açıklandı: TasteAtlas listesine Türk kahvesi damga vurdu

12:0629/05/2026, Cuma
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, uzman değerlendirmeleriyle hazırladığı “2026 Dünyanın En İyi Kahveleri” listesini yayımladı. Listede Türk kahvesinin elde ettiği dikkat çekici sıra, gastronomi dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Gastronomi dünyasının önemli referans kaynaklarından TasteAtlas, 2026 yılına ait “En İyi Kahveler” listesini açıkladı. 500 yıllık geçmişiyle Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk kahvesinin listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

35) Kopi luwak

34) Cafetière (French press)

33) Coffee Raf

32) Einspänner

31) Café au lait (New Orleans)

30) Caffè mocha

29) Café au lait

28) Ipoh White Coffee

27) Wiener melange

26) Shakerato

25) Caffè moka

24) Café bombón

23) Bicerin

22) Indian filter coffee

21) Galão

20) Cortado

19) Ca phe trung (Egg Coffee)

18) Macchiato

17) Flat White

16) Arabic Coffee

15) Frappé coffee

14) Bosanska kahva

13) Ghahwa (Saudi coffee)

12) Café de Olla

11) Eiskaffee

10) TÜRK KAHVESİ (TURKİSH COFFEE)

Dünya devlerini dize getiren asırlık lezzetimiz Türk kahvesi, TasteAtlas 2026 sıralamasında gurur tablomuz olarak karşımıza çıkıyor! İncecik çekilen çekirdeklerin bakır cezvede ağır ağır pişmesiyle elde edilen o eşsiz köpük ve damakta iz bırakan telve, küresel gastronomi uzmanlarını bir kez daha etkiledi.

DÜNYANIN EN SAYGIN LEZZETLERİ ARASINDA

Sadece sıradan bir içecek değil; lokumu, suyu ve kendine has ritüeliyle eksiksiz bir kültür şöleni sunan milli kahvemiz, dünyadaki en saygın lezzetler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Geleneksel aroması ve benzersiz sunumuyla bu eşsiz mirası yudumlamak, her kahve tutkunu için mutlaka yaşanması gereken paha biçilemez bir deneyim.

9) Espresso

8) Vietnamese Coffee

7) Ristretto

6) Caffè latte

5) Freddo cappuccino

4) Cappuccino

3) Vietnamese Iced Coffee

2) Espresso freddo

1) Café Cubano

