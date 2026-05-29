Dünyanın en iyi kahveleri açıklandı: TasteAtlas listesine Türk kahvesi damga vurdu

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, uzman değerlendirmeleriyle hazırladığı “2026 Dünyanın En İyi Kahveleri” listesini yayımladı. Listede Türk kahvesinin elde ettiği dikkat çekici sıra, gastronomi dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Gastronomi dünyasının önemli referans kaynaklarından TasteAtlas, 2026 yılına ait “En İyi Kahveler” listesini açıkladı. 500 yıllık geçmişiyle Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk kahvesinin listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti.
35) Kopi luwak
34) Cafetière (French press)
33) Coffee Raf
32) Einspänner
31) Café au lait (New Orleans)
30) Caffè mocha
29) Café au lait
28) Ipoh White Coffee
27) Wiener melange
26) Shakerato
25) Caffè moka
24) Café bombón
23) Bicerin
22) Indian filter coffee
21) Galão
20) Cortado
19) Ca phe trung (Egg Coffee)
18) Macchiato
17) Flat White
16) Arabic Coffee
15) Frappé coffee
14) Bosanska kahva
13) Ghahwa (Saudi coffee)
12) Café de Olla
11) Eiskaffee
10) TÜRK KAHVESİ (TURKİSH COFFEE)
Dünya devlerini dize getiren asırlık lezzetimiz Türk kahvesi, TasteAtlas 2026 sıralamasında gurur tablomuz olarak karşımıza çıkıyor! İncecik çekilen çekirdeklerin bakır cezvede ağır ağır pişmesiyle elde edilen o eşsiz köpük ve damakta iz bırakan telve, küresel gastronomi uzmanlarını bir kez daha etkiledi.
DÜNYANIN EN SAYGIN LEZZETLERİ ARASINDA
Sadece sıradan bir içecek değil; lokumu, suyu ve kendine has ritüeliyle eksiksiz bir kültür şöleni sunan milli kahvemiz, dünyadaki en saygın lezzetler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Geleneksel aroması ve benzersiz sunumuyla bu eşsiz mirası yudumlamak, her kahve tutkunu için mutlaka yaşanması gereken paha biçilemez bir deneyim.
9) Espresso
8) Vietnamese Coffee
7) Ristretto
6) Caffè latte
6) Caffè latte
5) Freddo cappuccino
4) Cappuccino
3) Vietnamese Iced Coffee
2) Espresso freddo
1) Café Cubano