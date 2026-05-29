Dünyanın en iyi kahveleri açıklandı: TasteAtlas listesine Türk kahvesi damga vurdu

10) TÜRK KAHVESİ (TURKİSH COFFEE)

Dünya devlerini dize getiren asırlık lezzetimiz Türk kahvesi, TasteAtlas 2026 sıralamasında gurur tablomuz olarak karşımıza çıkıyor! İncecik çekilen çekirdeklerin bakır cezvede ağır ağır pişmesiyle elde edilen o eşsiz köpük ve damakta iz bırakan telve, küresel gastronomi uzmanlarını bir kez daha etkiledi.

DÜNYANIN EN SAYGIN LEZZETLERİ ARASINDA

Sadece sıradan bir içecek değil; lokumu, suyu ve kendine has ritüeliyle eksiksiz bir kültür şöleni sunan milli kahvemiz, dünyadaki en saygın lezzetler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Geleneksel aroması ve benzersiz sunumuyla bu eşsiz mirası yudumlamak, her kahve tutkunu için mutlaka yaşanması gereken paha biçilemez bir deneyim.