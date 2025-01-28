"Dünyadaki Mars’’ olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları büyüleyici görünümüyle dikkat çekerken her geçen gün ilgi odağı oluyor. Sivas kent merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Eğribucak kayalıkları şekilleri ve rengi ile araştırmacıların ve turistlerin ilgisini çekiyor.
"Dünyadaki Mars’’ olarak da adlandırılan kayalıklar Sivas’a gelen vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline geldi.
Doğaseverlerin de vazgeçilmez bölgelerinden olan kayalıklar güzelliğiyle adeta büyülüyor.
Mars’ı andıran yüzeyi ve renk tonuyla eşsiz bir görünüme sahip olan Eğribucak kayalıkları her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
Eğribucak kayalıklarına gelen vatandaşlar büyüleyici güzelliği ölümsüzleştirmeden de gitmiyor.
“Burası çok enteresan”
Bölgeyi ziyarete gelen turistler, buranın harika bir yer olduğunu ve sık sık geldiklerini söyleyerek, “Geldiğimiz bölge Sivas’a 23 kilometre Eğribucak köyünün yakınlarında, yeni ismiyle ‘Dünyadaki Mars’ denen bölgeye geldik. Burası çok enteresan; kanyonları var, farklı farklı kaya yapısı var. Yerdeki erimiş kısımlara, ufalanmış kısımlara dikkat ederseniz kuvars kumu derler, bu kumdan oluşuyor. "
"Kayalar sıkışma kaya, etraftan karanın bastırmasıyla yavaş yavaş yükseliyor ama yavaş yavaşta ufalanıyor. Kapadokya da ki gibi şekiller almaya başlıyor. 3 renk kaya türü var beyaz, kırmızı ve yeşil bu renkler yağmurlu havalarda daha çok belli oluyor."
"Muhteşem bir doğa yürüyüş alanı, yürüyüş parkuru. Kimileri yürüyüşe geliyor düğün fotoğrafı çektirmeye geliyorlar, kamp alanları mevcut, sürekli gelip doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Harika bir yer” dedi.