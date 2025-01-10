Ferdi Tayfur’un ailesindeki miras tartışmasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu: Hepsi mağdur olur

Zaten çocukların bir araya gelmeleri lazım. Medeni olarak masaya oturup, kanun olarak hak ne düşüyorsa, kardeş gibi masadan kalkmak gerekiyor. Birbiriyle kötü olmasınlar. Evlatlar annesine ve babasına yaşattıklarını yaşarlar.





Yaşım olgun olarak ve tecrübemle ilgili söylüyorum. Gençlerimiz, anne ve babasına empati yapsın. Dokuz tane çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm" ifadelerini kullandı.