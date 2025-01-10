Ferdi Tayfur’un ailesindeki miras tartışmasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu: Hepsi mağdur olur

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından aile içindeki miras krizi büyüyor. Sanatçının çocukları arasında yaşanan gerginlik, ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da dahil olmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile içinde yaşanan miras tartışması gündemden düşmüyor.
Ferdi Tayfur'un miras yüzünden sorun yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni de cenaze töreninde tabutun başında kavga etmişti.
Tuğçe Tayfur'un mirastan pay alıp almayacağı merak edilirken, İzzet Yıldızdan da tartışmaya dahil oldu.
Yaşanan gerginlikler günlerdir konuşulurken 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan da bir miras açıklaması geldi.
"Ülke için çok güzel şarkılar yaptı"
İzzet Yıldızhan, "Allah rahmet eylesin. Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ülkede Ferdi ağabeyin karşılığı vardı. Çok üzücü bir olay. Dokuz çocuğum var. Baba, çocuklarına o kadar büyük emek vermiş ki... Baba dünyadan ayrıldığı zaman birbirlerine girmemeleri lazım. Miras haktır zaten.
"Hepsi mağdur olur"
Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur. Sonra kayyum atanıyor, birbirine dava açıyorlar ve rezillik oluyor. Sonra babanın kemikleri sızlar. Bunu Ferdi ağabey ailesi için değil, genel olarak söylüyorum.
Zaten çocukların bir araya gelmeleri lazım. Medeni olarak masaya oturup, kanun olarak hak ne düşüyorsa, kardeş gibi masadan kalkmak gerekiyor. Birbiriyle kötü olmasınlar. Evlatlar annesine ve babasına yaşattıklarını yaşarlar.
Yaşım olgun olarak ve tecrübemle ilgili söylüyorum. Gençlerimiz, anne ve babasına empati yapsın. Dokuz tane çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm" ifadelerini kullandı.