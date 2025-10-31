Gürcistan üzerinden Türkiye’ye geldi: İstanbullunun son kabusu oldu hızla yayılıyor

Gerek kontrol gerekse ilaçlama adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Bu zararlıyla mücadeleyi tek bir yöntemle yapmamız mümkün değil. İlk olarak mekanik ve fiziksel bir mücadele yöntemi uyguluyoruz. Devam eden süreçte bunu tamamlayıcı olarak biyoteknik mücadele yöntemlerimiz, onun ardından biyolojik mücadele yöntemlerimiz ve nihayetinde son çare olarak da kimyasal mücadele yöntemleriyle bu zararlının zarar eşiğini düşürmeyi, hem tarımsal ürünlerimize hem de insan yaşam kalitesine olan etkisini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda ülkemize yurt dışından giriş yapan, ithal edilen ürünlerin girdiği gümrüklerde de zirai karantina vasıtasıyla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu zararlı özellikle kış dönemini ‘kışlak’ dediğimiz alanlarda kümelenme halinde geçiriyor. Depoda olabilir, evin içinde perdenin arkasında, kullanılmayan iş elbiselerinin altında, bir kovanın içinde ya da çatı aralarında bulunabilir. Vatandaşlarımız bu alanlarda kokarca gördüklerinde toplayıp imha ederlerse, yaz döneminde işlerimiz çok daha kolaylaşır. Mekanik ve fiziksel mücadelenin yanında biyoteknik mücadele de kullanıyoruz. Burada zararlının yaydığı kokuyu taklit ediyoruz. Feromon tuzaklarla bu böcekleri cezbedip imha ediyoruz. Bakanlığımızdan aldığımız 400 kitimiz var. Bu kitlerdeki feromonları yenileyerek bölgesel anlamda popülasyon artışını izliyor, cezbedicilerle topladığımız zararlıları imha ediyoruz. Bu da bizim biyoteknik mücadele yöntemimiz" dedi.