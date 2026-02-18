İlk sahur ve iftar saatleri belli oldu

İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, "on bir ayın sultanı" Ramazan yarın başlıyor. Müslümanlar, bugün akşam yatsı namazıyla birlikte camilere akın ederek Ramazan'ın ilk teravih namazını eda edecek. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bugün geceyi perşembe gününe bağlayan vakitte ilk sahura kalkacak ve niyet edecek. Perşembe akşamı ise ilk iftar sofraları kurulacak. Türkiye'de ramazanın ilk iftarı saat 17.51'de Iğdır'da, en geç Edirne'de 18.58'de açılacak. İşte il il ramazanın ilk günü için sahur ve iftar saatleri...

1 /8 ADANA İmsak: 05.56 İftar: 18.29

ADIYAMAN İmsak: 05.44 İftar: 18.16

AFYONKARAHİSAR İmsak: 06.15 İftar: 18.46

AĞRI İmsak: 05.25 İftar: 17.55

AKSARAY İmsak: 06.01 İftar: 18.33

AMASYA İmsak: 05.54 İftar: 18.22

ANKARA İmsak: 06.06 İftar: 18.35

ANTALYA İmsak: 06.15 İftar: 18.48

ARDAHAN İmsak: 05.27 İftar: 17.54

ARTVİN İmsak: 05.30 İftar: 17.58

AYDIN İmsak: 06.26 İftar: 18.58

2 /8 BALIKESİR İmsak: 06.26 İftar: 18.56

BARTIN İmsak: 06.08 İftar: 18.35

BATMAN İmsak: 05.33 İftar: 18.05

BAYBURT İmsak: 05.37 İftar: 18.05

BİLECİK İmsak: 06.18 İftar: 18.46

BİNGÖL İmsak: 05.36 İftar: 18.06

BİTLİS İmsak: 05.29 İftar: 18.00

BURDUR İmsak: 06.16 İftar: 18.48

BOLU İmsak: 06.11 İftar: 18.39

BURSA İmsak: 06.21 İftar: 18.50

ÇANAKKALE İmsak: 06.32 İftar: 19.01

ÇANKIRI İmsak: 06.03 İftar: 18.31

ÇORUM İmsak: 05.58 İftar: 18.26

3 /8 DENİZLİ İmsak: 06.21 İftar: 18.53

DİYARBAKIR İmsak: 05.37 İftar: 18.08

DÜZCE İmsak: 06.13 İftar: 18.41

EDİRNE İmsak: 06.31 İftar: 18.58

ELAZIĞ İmsak: 05.41 İftar: 18.11

ERZİNCAN İmsak: 05.40 İftar: 18.09

ERZURUM İmsak: 05.33 İftar: 18.02

ESKİŞEHİR İmsak: 06.16 İftar: 18.45

GAZİANTEP İmsak: 05.48 İftar: 18.21

GİRESUN İmsak: 05.44 İftar: 18.12

GÜMÜŞHANE İmsak: 05.40 İftar: 18.08

4 /8 HAKKARİ İmsak: 05.23 İftar: 17.55

HATAY İmsak: 05.53 İftar: 18.27

IĞDIR İmsak: 05.21 İftar: 17.51



ISPARTA İmsak: 06.15 İftar: 18.47

İSTANBUL İmsak: 06.22 İftar: 18.49

İZMİR İmsak: 06.29 İftar: 19.00

KAHRAMANMARAŞ İmsak: 05.50 İftar: 18.22

5 /8 KARABÜK İmsak: 06.07 İftar: 18.35

KARAMAN İmsak: 06.05 İftar: 18.37

KARS İmsak: 05.25 İftar: 17.53

KASTAMONU İmsak: 06.02 İftar: 18.30

KAYSERİ İmsak: 05.56 İftar: 18.26

KIRIKKALE İmsak: 06.04 İftar: 18.33

KIRKLARELİ İmsak: 06.29 İftar: 18.55

KIRŞEHİR İmsak: 06.01 İftar: 18.31

KİLİS İmsak: 05.49 İftar: 18.22

KOCAELİ İmsak: 06.18 İftar: 18.46

KONYA İmsak: 06.08 İftar: 18.39

KÜTAHYA İmsak: 06.18 İftar: 18.47

6 /8 MALATYA İmsak: 05.44 İftar: 18.15

MANİSA İmsak: 06.28 İftar: 18.59

MARDİN İmsak: 05.35 İftar: 18.07

MERSİN İmsak: 05.59 İftar: 18.32

MUĞLA İmsak: 06.24 İftar: 18.57

MUŞ İmsak: 05.32 İftar: 18.02

NEVŞEHİR İmsak: 05.59 İftar: 18.30

NİĞDE İmsak: 05.59 İftar: 18.30

ORDU İmsak: 05.46 İftar: 18.14

OSMANİYE İmsak: 05.53 İftar: 18.25

7 /8 RİZE İmsak: 05.36 İftar: 18.03

SAKARYA İmsak: 06.16 İftar: 18.44

SAMSUN İmsak: 05.52 İftar: 18.20

SİİRT İmsak: 05.30 İftar: 18.01

SİNOP İmsak: 05.57 İftar: 18.23

SİVAS İmsak: 05.50 İftar: 18.19

ŞANLIURFA İmsak: 05.42 İftar: 18.15

ŞIRNAK İmsak: 05.28 İftar: 18.00