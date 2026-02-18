Yeni Şafak
İlk sahur ve iftar saatleri belli oldu

08:1918/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, "on bir ayın sultanı" Ramazan yarın başlıyor. Müslümanlar, bugün akşam yatsı namazıyla birlikte camilere akın ederek Ramazan'ın ilk teravih namazını eda edecek. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bugün geceyi perşembe gününe bağlayan vakitte ilk sahura kalkacak ve niyet edecek. Perşembe akşamı ise ilk iftar sofraları kurulacak. Türkiye'de ramazanın ilk iftarı saat 17.51'de Iğdır'da, en geç Edirne'de 18.58'de açılacak. İşte il il ramazanın ilk günü için sahur ve iftar saatleri...

ADANA

İmsak: 05.56 İftar: 18.29


ADIYAMAN

İmsak: 05.44 İftar: 18.16


AFYONKARAHİSAR

İmsak: 06.15 İftar: 18.46


AĞRI

İmsak: 05.25 İftar: 17.55


AKSARAY

İmsak: 06.01 İftar: 18.33


AMASYA

İmsak: 05.54 İftar: 18.22


ANKARA

İmsak: 06.06 İftar: 18.35


ANTALYA

İmsak: 06.15 İftar: 18.48


ARDAHAN

İmsak: 05.27 İftar: 17.54


ARTVİN

İmsak: 05.30 İftar: 17.58


AYDIN

İmsak: 06.26 İftar: 18.58

BALIKESİR

İmsak: 06.26 İftar: 18.56


BARTIN

İmsak: 06.08 İftar: 18.35


BATMAN

İmsak: 05.33 İftar: 18.05


BAYBURT

İmsak: 05.37 İftar: 18.05


BİLECİK

İmsak: 06.18 İftar: 18.46


BİNGÖL

İmsak: 05.36 İftar: 18.06


BİTLİS

İmsak: 05.29 İftar: 18.00


BURDUR

İmsak: 06.16 İftar: 18.48


BOLU

İmsak: 06.11 İftar: 18.39


BURSA

İmsak: 06.21 İftar: 18.50


ÇANAKKALE

İmsak: 06.32 İftar: 19.01


ÇANKIRI

İmsak: 06.03 İftar: 18.31


ÇORUM

İmsak: 05.58 İftar: 18.26

DENİZLİ

İmsak: 06.21 İftar: 18.53


DİYARBAKIR

İmsak: 05.37 İftar: 18.08


DÜZCE

İmsak: 06.13 İftar: 18.41


EDİRNE

İmsak: 06.31 İftar: 18.58


ELAZIĞ

İmsak: 05.41 İftar: 18.11


ERZİNCAN

İmsak: 05.40 İftar: 18.09


ERZURUM

İmsak: 05.33 İftar: 18.02


ESKİŞEHİR

İmsak: 06.16 İftar: 18.45


GAZİANTEP

İmsak: 05.48 İftar: 18.21


GİRESUN

İmsak: 05.44 İftar: 18.12


GÜMÜŞHANE

İmsak: 05.40 İftar: 18.08

HAKKARİ

İmsak: 05.23 İftar: 17.55


HATAY

İmsak: 05.53 İftar: 18.27


IĞDIR

İmsak: 05.21 İftar: 17.51



ISPARTA

İmsak: 06.15 İftar: 18.47


İSTANBUL

İmsak: 06.22 İftar: 18.49


İZMİR

İmsak: 06.29 İftar: 19.00


KAHRAMANMARAŞ

İmsak: 05.50 İftar: 18.22

KARABÜK

İmsak: 06.07 İftar: 18.35


KARAMAN

İmsak: 06.05 İftar: 18.37


KARS

İmsak: 05.25 İftar: 17.53


KASTAMONU

İmsak: 06.02 İftar: 18.30


KAYSERİ

İmsak: 05.56 İftar: 18.26


KIRIKKALE

İmsak: 06.04 İftar: 18.33


KIRKLARELİ

İmsak: 06.29 İftar: 18.55


KIRŞEHİR

İmsak: 06.01 İftar: 18.31


KİLİS

İmsak: 05.49 İftar: 18.22


KOCAELİ

İmsak: 06.18 İftar: 18.46


KONYA

İmsak: 06.08 İftar: 18.39


KÜTAHYA

İmsak: 06.18 İftar: 18.47

MALATYA

İmsak: 05.44 İftar: 18.15


MANİSA

İmsak: 06.28 İftar: 18.59


MARDİN

İmsak: 05.35 İftar: 18.07


MERSİN

İmsak: 05.59 İftar: 18.32


MUĞLA

İmsak: 06.24 İftar: 18.57


MUŞ

İmsak: 05.32 İftar: 18.02


NEVŞEHİR

İmsak: 05.59 İftar: 18.30


NİĞDE

İmsak: 05.59 İftar: 18.30


ORDU

İmsak: 05.46 İftar: 18.14


OSMANİYE

İmsak: 05.53 İftar: 18.25

RİZE

İmsak: 05.36 İftar: 18.03


SAKARYA

İmsak: 06.16 İftar: 18.44


SAMSUN

İmsak: 05.52 İftar: 18.20


SİİRT

İmsak: 05.30 İftar: 18.01


SİNOP

İmsak: 05.57 İftar: 18.23


SİVAS

İmsak: 05.50 İftar: 18.19


ŞANLIURFA

İmsak: 05.42 İftar: 18.15


ŞIRNAK

İmsak: 05.28 İftar: 18.00

TEKİRDAĞ

İmsak: 06.28 İftar: 18.55


TOKAT

İmsak: 05.51 İftar: 18.20


TRABZON

İmsak: 05.39 İftar: 18.06


TUNCELİ

İmsak: 05.39 İftar: 18.10


UŞAK

İmsak: 06.20 İftar: 18.51


VAN

İmsak: 05.24 İftar: 17.55


YALOVA

İmsak: 06.21 İftar: 18.49


YOZGAT

İmsak: 05.58 İftar: 18.28


ZONGULDAK

İmsak: 06.10 İftar: 18.38

