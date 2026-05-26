Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İnegöl’de korku dolu anlar: Eski eşinin evini molotofkokteyli attı

İnegöl’de korku dolu anlar: Eski eşinin evini molotofkokteyli attı

08:1926/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak yakmaya çalıştı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Olay saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

İddiaya göre Ferhat G.(45) eski eşi Mukaddes U.(43)’nun yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı.


Şüpheli olayın ardından hızla kaçarak uzaklaştı. Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu.

Yangın sırasında evde bulunan doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

#Bursa
#İnegöl
#Ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum’da bayram namazı saat kaçta? 27 Mayıs 2026 Erzurum Kurban Bayramı namaz vakti