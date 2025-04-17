İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri: TÜİK güncel listeyi açıkladı

TÜİK’in güncellediği nüfus verilerine göre, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçesi belli oldu. Sessiz sokakları ile bilinen bu ilçe, kalabalıktan uzak bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor. Peki nüfusu en az olan ilçe hangisi? İşte Türkiye'nin nüfusu en az ve en kalabalık olan ilçeleri.
İşte, Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip ilçeleri;
Hemşin / 2 bin 422
Bayramören / 2 bin 362
Yenişarbademli / 2 bin 251
Otlukbeli / 2 bin 186
İnhisar / 2 bin 168
Han / 2 bin 164
Kofçaz / 2 bin 156
Kızılören / 2 bin 34
Yayladere / 1 bin 996
Yalıhüyük / 1 bin 678
Türkiye'nin nüfusu en kalabalık ilçeleri
Esenyurt / 988 bin 369
Çankaya / 947 bin 330
Şahinbey / 946 bin 812
Keçiören / 932 bin 128
Şehitkamil / 888 bin 696