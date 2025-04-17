İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri: TÜİK güncel listeyi açıkladı

TÜİK’in güncellediği nüfus verilerine göre, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçesi belli oldu. Sessiz sokakları ile bilinen bu ilçe, kalabalıktan uzak bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor. Peki nüfusu en az olan ilçe hangisi? İşte Türkiye'nin nüfusu en az ve en kalabalık olan ilçeleri.

1 /16 İşte, Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip ilçeleri;

2 /16 Hemşin / 2 bin 422

3 /16 Bayramören / 2 bin 362





4 /16 Yenişarbademli / 2 bin 251

5 /16 Otlukbeli / 2 bin 186

6 /16 İnhisar / 2 bin 168

7 /16 Han / 2 bin 164



8 /16 Kofçaz / 2 bin 156

9 /16 Kızılören / 2 bin 34



10 /16 Yayladere / 1 bin 996

11 /16 Yalıhüyük / 1 bin 678

12 /16 Türkiye'nin nüfusu en kalabalık ilçeleri Esenyurt / 988 bin 369



13 /16 Çankaya / 947 bin 330

14 /16 Şahinbey / 946 bin 812

15 /16 Keçiören / 932 bin 128