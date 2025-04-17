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İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri: TÜİK güncel listeyi açıkladı

İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri: TÜİK güncel listeyi açıkladı

15:0517/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TÜİK’in güncellediği nüfus verilerine göre, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçesi belli oldu. Sessiz sokakları ile bilinen bu ilçe, kalabalıktan uzak bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor. Peki nüfusu en az olan ilçe hangisi? İşte Türkiye'nin nüfusu en az ve en kalabalık olan ilçeleri.

İşte, Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip ilçeleri;

Hemşin / 2 bin 422

Bayramören / 2 bin 362



Yenişarbademli / 2 bin 251

Otlukbeli / 2 bin 186

İnhisar / 2 bin 168

Han / 2 bin 164


Kofçaz / 2 bin 156

Kızılören / 2 bin 34


Yayladere / 1 bin 996

Yalıhüyük / 1 bin 678

Türkiye'nin nüfusu en kalabalık ilçeleri

Esenyurt / 988 bin 369


Çankaya / 947 bin 330

Şahinbey / 946 bin 812

Keçiören / 932 bin 128

Şehitkamil / 888 bin 696

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