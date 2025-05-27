Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor: 'Gençken hac vazifesini yerine getirin' tavsiyesi

"Kabe'de olmak anlatılmaz"





62 yaşındaki Şedde Yıldız da arkadaşıyla birbirlerine destek olduklarını, her şeyi birlikte yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:





"Tavafı bir yapıyoruz, bir daha yapıyoruz, ardından bir daha yapıyoruz. Kabe'de olmak anlatılmaz. Heyecan, huzur, anlatılmaz. Rabb'im bizi çağırdı, biz de geldik. Dualarımızla bizleri kabul etti. Burada başka yürüyoruz. Gençlerin yerinde olsam çok erken gelirim. 30-40 yaşında gelirim. Gençlerimiz inşallah erken gelir."



