Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor: 'Gençken hac vazifesini yerine getirin' tavsiyesi

Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor: 'Gençken hac vazifesini yerine getirin' tavsiyesi

12:4027/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Günlerdir hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayına, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Medine'den ve Avrupa'dan gelenlerin de eklenmesiyle Mescid-i Haram'da her vakit yoğunluk yaşanıyor.

Gündüz ve gecenin her bir saatini büyük yoğunlukla geçiren hacı adayları, genellikle vakitlerini Mescid-i Haram'da geçirmeyi tercih ediyor.

Kabe'nin yer aldığı kata girmek için saatler öncesinden yer edinen hacı adayları, vakit namazları arasındaki zamanı tavaf edip Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendiriyor.

Kabe'nin manevi havasını yaşayan hacı adayları, tavaf ile sa'yı dualar eşliğinde gerçekleştirirken, Mescid-i Haram'da vakitlerini ibadetle geçiriyor.

"Gençken hac vazifesini yerine getirin" tavsiyesi


Hacı adaylarının manevi ve heyecanları gibi ortak düşüncelerinden biri de hac vazifesinin gençken yerine getirilmesi.

Hac vazifesini yerine getirmek için mübarek beldeye eşi Semiha ile gelen 65 yaşındaki Mehmet Ali Örkmen, hac kurası ilk yıllarda çıksaydı daha güzel olacağını belirterek, şunları kaydetti:


"2011 yılında ilk kuraya yazıldım. 14 yıl sonra yedek olarak kuradan çıktım. Allah'ımıza hamdolsun. Allah herkese nasip etsin. 65 yaşındayım. Allah'ım kolaylığını veriyor. Hamdolsun eşimle birlikte tavaf yapıyorum. Allah herkese nasip etsin. 14 yıl önce çıksaydı daha güzel olacaktı. Gençken gelmek daha güzel. Ne mutlu ki gençlere geliyorlar."

62 yaşındaki Kezban Çimen de zorlanmadan ibadetlerini yerine getirdiklerini, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin her türlü kolaylığı sağladığını ifade etti.

Kafile sorumlusu hocalarının büyük destekleri olduğunu anlatan Çimen, "Yemeklerimiz de çok güzel. Otellerimiz 5 yıldızlı gibi. Çok memnunuz. Tavaf ve sa'yı seve seve, koştura koştura yapıyoruz. İçimizden geliyor, zorlanmıyoruz. Çok sıcak olduğu için gelemediğimiz zaman huzursuz oluyoruz. Sanki Kabe'de bir şeyimiz var gibi koşa koşa gelmek istiyoruz." dedi.

Çimen, iki kadın arkadaş olarak vazifelerini yerine getirdiklerini dile getirerek, "Arkadaş olarak geldik. Çok güzel, her şeyi beraber yapıyoruz. Hiç boş durmuyoruz. 'Asker arkadaşıyla hacı arkadaşı unutulmaz.' diyorlar ya öyle. Gençlerimize diyoruz, 'Şimdiden gelin, biz bile geç kaldık.'. 13 yıl kura bekledik. Köyde sürekli yürüyüş halinde olduğumuz için alışığız. Birçoğunun ayakları kabardı ama biz iyiyiz." diye konuştu.

"Kabe'de olmak anlatılmaz"


62 yaşındaki Şedde Yıldız da arkadaşıyla birbirlerine destek olduklarını, her şeyi birlikte yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:


"Tavafı bir yapıyoruz, bir daha yapıyoruz, ardından bir daha yapıyoruz. Kabe'de olmak anlatılmaz. Heyecan, huzur, anlatılmaz. Rabb'im bizi çağırdı, biz de geldik. Dualarımızla bizleri kabul etti. Burada başka yürüyoruz. Gençlerin yerinde olsam çok erken gelirim. 30-40 yaşında gelirim. Gençlerimiz inşallah erken gelir."


#Mescid-i Haram
#Mekke
#Medine
#Avrupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kesin kura sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?