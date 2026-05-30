Karakaya Barajı’ndaki su tahliyesi seyirlik manzara oldu: Vatandaşlar bölgeye akın etti

"İlk defa böyle bir manzara görüyorum"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Hasan İnal da barajdan su tahliye işleminin çok güzel olduğunu belirtti.





İnal, "Manzara bayağı güzel ve nefes kesici. Suyun sesi, havada uçuşan damlalar insanın nefesini kesiyor. İlk defa böyle bir manzara görüyorum. Ömrümde böyle bir şeye şahit olmadım" diye konuştu.





Abdulmelik Çetin ise ailesi ile barajın kapaklarının açıldığını duyunca Malatya'dan bölgeye geldiklerini söyledi.





Çetin, "Uzun yıllar sonra ilk defa kapaklar açılmış. Sıcak havada burası çok serin. Sportif olarak olta balıkçılığı yapıyorum ama barajı hiçbir zaman bu kadar dolu görmemiştim" ifadelerini kullandı.







