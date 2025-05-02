Listeler açıklandı: İşte dünyanın en lüks otomobilleri

Dünyanın en pahalı otomobilleri listesi açıklandı. Peki, zirvede hangi model var? İşte merak edilen o liste.

1 /10 10. Bugatti Divo

5.8 Milyon Dolar

2 /10 9. Pagani Huayra Imola Roadster

6 Milyon Dolar

3 /10 8. Pagani Huayra Codalunga

7.4 Milyon Dolar

4 /10 7. Mercedes-Maybach Exelero

8 Milyon Dolar

5 /10 6. Bugatti Centodieci

9 Milyon Dolar

6 /10 5. Rolls-Royce Sweptail

12.8 Milyon Dolar

7 /10 4. Bugatti La Voiture Noire

16 Milyon Dolar

8 /10 3. Pagani Zonda HP Barchetta

18.5 Milyon Dolar

9 /10 2. Rolls-Royce Boat Tail

28 Milyon Dolar