Listeler açıklandı: İşte dünyanın en lüks otomobilleri

Dünyanın en pahalı otomobilleri listesi açıklandı. Peki, zirvede hangi model var? İşte merak edilen o liste.
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10. Bugatti Divo
5.8 Milyon Dolar
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9. Pagani Huayra Imola Roadster
6 Milyon Dolar
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8. Pagani Huayra Codalunga
7.4 Milyon Dolar
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7. Mercedes-Maybach Exelero
8 Milyon Dolar
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6. Bugatti Centodieci
9 Milyon Dolar
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5. Rolls-Royce Sweptail
12.8 Milyon Dolar
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4. Bugatti La Voiture Noire
16 Milyon Dolar
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3. Pagani Zonda HP Barchetta
18.5 Milyon Dolar
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2. Rolls-Royce Boat Tail
28 Milyon Dolar
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1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail
32 Milyon Dolar
Kaynak: Ekonomim
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