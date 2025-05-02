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Listeler açıklandı: İşte dünyanın en lüks otomobilleri

Listeler açıklandı: İşte dünyanın en lüks otomobilleri

10:532/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dünyanın en pahalı otomobilleri listesi açıklandı. Peki, zirvede hangi model var? İşte merak edilen o liste.

10. Bugatti Divo


5.8 Milyon Dolar

9. Pagani Huayra Imola Roadster


6 Milyon Dolar

8. Pagani Huayra Codalunga


7.4 Milyon Dolar

7. Mercedes-Maybach Exelero


8 Milyon Dolar

6. Bugatti Centodieci


9 Milyon Dolar

5. Rolls-Royce Sweptail


12.8 Milyon Dolar

4. Bugatti La Voiture Noire


16 Milyon Dolar

3. Pagani Zonda HP Barchetta


18.5 Milyon Dolar

2. Rolls-Royce Boat Tail


28 Milyon Dolar

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail


32 Milyon Dolar


Kaynak: Ekonomim


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