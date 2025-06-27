Marmara Denizi'nde belediyelere ileri atık su arıtma tesisi denetimleri artıyor

Bakanlık tarafından Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi'ne çalışıldığını ve denizin dijital ikizinin oluşturulduğunu belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Buradaki modellemelere göre Marmara Denizi'nde azot ve fosfor yükünü yüzde 50 civarında azaltırsak, Marmara Denizi'nin 4 ila 6 yıl arasında kendi ekosistemini iyileştireceği ve iyi çevresel sonuçlara ulaşacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu bölgede ileri atık su arıtma tesisine geçmek, azot ve fosfor yükünü sıfırlamak, azaltmak bizim için bir tercih değil, yasal olarak da çevresel anlamda da bir zorunluluk. Dolayısıyla biz bu bölgede ileri arıtmaya ve deşarj standartlarına ilişkin hem denetimlerimizi hem de bunun sonucundaki idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."